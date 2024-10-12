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Gündem
TRT Haber 12.10.2024 08:08

Bakan Yerlikaya: Ambulansın önünü kesenler hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da kalp krizi geçiren hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın önünü keserek 112 çalışanlarını darp edenler hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya: Ambulansın önünü kesenler hakkında işlem yapıldı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek, ambulansın içine hasta var mı? diye bakmaya çalışmak zorbalığı asla ve asla kabul edilemez. Gereği yapılır." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti;

Sosyal medyada yer alan ve Bursa’da kalp krizi geçiren hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan 112 çalışanlarının darp edilmesiyle ilgili olarak; Ambulans kamerasının görüntüleri Emniyet birimlerimizce incelenmiş, ambulansın önünü kesen şüpheli şahısların S.Y. ve M.Y. olduğu tespit edilmiştir.

Hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darp ettiler
Hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darp ettiler

Doktor ve Acil Tıp Teknisyenin hastayla ilgilendiği sırada ambulansın önünü keserek ambulans şoförünü darp eden şüpheliler yakalanmıştır. Şüphelilerden M.Y. TUTUKLANMIŞ, S.Y. ‘ye ise adli kontrol kararı verilmiştir. 

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
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