Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin emanetine halel getirmedik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8'inci Olağan İL ve İlçe Kongreleri'ne bir video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"85 milyonun her bir ferdi için çalışmayı sürdürüyoruz"

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında AK Parti'nin ülkeye ve millete hizmet mücadelesine gönül veren tüm vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Şu an aranızda bulunamasam da kalbimin sizlerle birlikte çarptığını orada, o salonda sizlerin heyecanına ortak olduğumu bilmenizi istiyorum.

Kuruluşundan itibaren teşkilatımızın çatısı altında görev yapmış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Partimize hizmet etmiş, destek vermiş kardeşlerimizden vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum.

14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kurarken nasıl bir heyecan içindeysek bugün de aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Doğruluktan, dürüstlükten, samimiyetten ayrılmadan milletin emanetine halel getirmeden tüm Türkiye için, 85 milyonun her bir ferdi için çalışmayı sürdürüyoruz.

"Şartlar ne olursa olsun millete verdiğimiz sözlere daima sadık kaldık"

AK Partili kadrolar olarak hep birlikte nice zorlukların üstesinden geldik. Nice engelle karşılaştık. Nice badireler atlattık. Nice saldırıları püskürttük. Şartlar ne olursa olsun millete verdiğimiz sözlere daima sadık kaldık. Türkiye'ye tarihinin en büyük kalkınma, demokrasi ve yatırım hamlelerini kazandırmanın, 81 vilayetimizin her karışında eserlerimizle mührümüzü vurmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

"AK Parti'yi bugünlere getiren sır milletin sesine kulak vermemizdir"

Her zaman söylüyorum, bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz aynı zamanda milletle ve kendi arasında daima muhabbetin diliyle gönül diliyle konuşan bir kadroyuz. AK Parti'yi bugünlere getiren sır milletin sesine kulak vermemizdir. Hiçbir komplekse kapılmadan milletin vicdan terazisinde muhasebesini yapması, nerede eksiği varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir. 23 yıldır milletin umudu olmayı, milletin sorunlarına çözüm adresi olmayı işte böyle başardık.

8'inci Olağan Kongre sürecimizde de inşallah aynısını yapacağız. Kongrelerimiz parti olarak kendimizi yenilemenin yanı sıra milletimizle kucaklaşmanın, 85 milyonun tüm mensuplarıyla gönül köprülerimizi güçlendirmenin vasıtası olarak da görüyoruz. Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde kongremizi gerçekleştirecek çok daha güçlenmiş, güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.

"Durmak yok, hizmete devam"

Ak saçlılarımızın ve emektarlarımızın tecrübesini, gençlerimizin heyecanı ve dinamizmini, hanım kardeşlerimizin de nezaket ve samimiyetini birleştirerek inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz.

Siz dava arkadaşlarıma güveniyorum. Rabbime şahsıma sizler gibi vefakâr sizler gibi gayretli yol arkadaşları bahşettiği için sonsuz hamdediyorum. Kongremizin partimiz, ilimiz, ülkemiz ve demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Durmak yok, yola devam! Durmak yok, hizmete devam diyor sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.