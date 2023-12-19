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Gündem
AA 19.12.2023 02:35

Emine Erdoğan'dan Macaristan temaslarına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında geldiği Macaristan'daki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'dan Macaristan temaslarına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk-Macar Dostluk Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümü'nü tebrik ediyor, bu vesileyle açılış programına katıldığımız '2024 Türk-Macar Kültür Yılı'nın iki ülke için de hayırlı olmasını diliyorum. Yıl boyunca Türkiye ve Macaristan'da gerçekleştirilecek birbirinden değerli etkinliklerin, iki ülke arasındaki dostluk bağını daha da sağlamlaştıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında Budapeşte MÜPA Bela Bartok Ulusal Konser Salonu'nda gerçekleşen Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı'na dair görsellere de yer verdi.

 

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