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Gündem
TRT Haber 19.12.2023 00:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 00.00'da Macaristan'dan yurda hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'dan ayrıldı
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı'na katıldı.

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Viktor Orban'ın katılımıyla Budapeşte MÜPA Bela Bartok Ulusal Konser Salonu'nda gerçekleşen programda, Macar ve Türk müzikleri seslendirildi.

Erdoğan, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı'na katıldı
Erdoğan, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı'na katıldı

Etkinliğin ardından solandan ayrılan Erdoğan, temaslarını tamamladığı Macaristan'dan ayrılmak üzere Budapeşte Liszt Ferenc Uluslararası Havaalanı'na geçti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Anett Varga, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ile eşi Ekrem Ekşioğlu tarafından uğurlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 00.00'da yurda hareket etti.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Ankara'ya gitti.

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