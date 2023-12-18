Gazzeli hastaları taşıyan bugünkü ikinci uçak Ankara'ya indi

Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan MSB'ye ait C-130 tipi uçak, 26 hasta, 32 refakatçi ve sağlık personeliyle saat 18.55'te Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi. Uçaktaki yaralıları ve refakatçilerini Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay karşıladı.

Uçaktaki hastalar, havaalanında hazır bekletilen ambulanslarla Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri ile Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ediliyor.

İçerisinde 1,2 ton ilaç ve tıbbi malzeme ile 9 sağlık personeli bulunan uçak bu sabah 10.35'te havalanmıştı.

Gazze'den 75 hasta ile beraberlerindeki 74 refakatçiyi taşıyan MSB'ye ait A400M uçağı da saat 16.00'da Ankara'ya inmişti.

"30 hasta Bilkent, 43 hasta Etlik Şehir Hastanesi, 28 hasta Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazzeli 101 hasta ve yaralı daha 106 refakatçiyle birlikte ülkemize getirildi. 30 hasta Bilkent, 43 hasta Etlik Şehir Hastanesine, 28 hasta Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çoğunluğu çocuklar oluşturuyor. Bilindiği gibi Gazze'de 36 hastane bombalanmış durumda" bilgisini verdi.