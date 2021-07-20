Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 08:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı'nı kutladı. Erdoğan, "Kurban ile Allah'a en çok yakınlaştığımız bu mübarek bayramın, insanlık ailesinin dayanışmasını çoğaltmasını diliyorum" dedi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayramlar manevi dünyamızın engin denizleridir. Hissettirdikleri, kulluk bilincimizi tazeleyip yeni başlangıçlar yapma vesilesidir. Kurban ile Allah'a en çok yakınlaştığımız bu mübarek bayramın, insanlık ailesinin dayanışmasını çoğaltmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Bayramlar, manevi dünyamızın engin denizleridir. Hissettirdikleri, kulluk bilincimizi tazeleyip, yeni başlangıçlar yapma vesilesidir.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 20, 2021
Kurban ile, Allah’a en çok yakınlaştığımız bu mübarek bayramın, insanlık ailesinin dayanışmasını çoğaltmasını diliyorum. #KurbanBayramı
Etiketler: Emine Erdoğan KKTC
Son Haberler
- 08:52
- 08:55
- 07:10
- 06:53
- 06:39
Sıradaki Haber
Kurum: Bir yıl içerisinde TOKİ başkanlığımızın eliyle 550 konut yapacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz