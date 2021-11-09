Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan "koruyucu aile olma" çağrısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Her çocuğun sevgi, şefkat ve güven içinde büyümesi için sizi de koruyucu aile olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan koruyucu aile tanıtım filmine yer vererek, şunları kaydetti:
"Bir çocuğun gülümsemesi en büyük hazine ve bu hazineye ulaşmak için yüreğimizi açmamız yeterli. Gönül Elçileri projemizle koruyucu aile sayısını 6 bine çıkardık. Her çocuğun sevgi, şefkat ve güven içinde büyümesi için sizi de koruyucu aile olmaya davet ediyorum."
Bir çocuğun gülümsemesi en büyük hazine ve bu hazineye ulaşmak için yüreğimizi açmamız yeterli.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 9, 2021
Gönül Elçileri projemizle #KoruyucuAile sayısını 6 bine çıkardık. Her çocuğun sevgi, şefkat ve güven içinde büyümesi için sizi de koruyucu aile olmaya davet ediyorum. @tcailesosyal pic.twitter.com/KofDRYxTFd
Etiketler: Emine Erdoğan
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