Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan koruyucu aile tanıtım filmine yer vererek, şunları kaydetti:

"Bir çocuğun gülümsemesi en büyük hazine ve bu hazineye ulaşmak için yüreğimizi açmamız yeterli. Gönül Elçileri projemizle koruyucu aile sayısını 6 bine çıkardık. Her çocuğun sevgi, şefkat ve güven içinde büyümesi için sizi de koruyucu aile olmaya davet ediyorum."