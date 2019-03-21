Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından 21 Mart Dünya Nevruz Günü'ne dair paylaşım yaptı.

Baharın gelişini simgeleyen, doğanın uyanışını gösteren ve sıcaklığın toprakla buluşmaya başladığını işaret eden 21 Mart Dünya Nevruz Günü’nü kutladığını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Umuyorum ki bu nevruz, yeryüzüne huzurla birlikte dostluk ve barışı da getirecektir. Bu anlamlı günde himaye ettiğimiz gönül elçilerimizle iş birliği içinde Bereket Ormanları projemiz çerçevesinde bugüne kadar 1,3 milyon fidan dikiminin mutluluğunu yaşıyoruz. Yıl sonu itibarıyla 1,5 milyona ulaşacak fidanlarımızla ülkemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA