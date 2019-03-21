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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
21 Mart 2019 Perşembe 13:28 - Son Güncelleme 21 Mart 2019 Perşembe 13:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın ailesine başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
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