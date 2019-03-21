Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Yapılan işlere onların hayalleri bile erişemiyor"

Bugün muazzam bir coğrafyanın sevinçle karşıladığı Nevruz Bayramı. Tüm Anadolu’nun Nevruz Bayramı’nı tebrik ediyorum. Eskişehir şehirlerden bir şehir değildir. Burası Seyit Battal Gazi’nin şehit düştüğü topraklardır. İlk yerli otomobil olan Devrim bu topraklarda üretildi. Bu projeyi yerli ve milli olana tahammül edemeyen CHP sabote etti. CHP Keban Barajı’nı eleştirmiştir. Kendi halkından nefret eden bir zihniyet yıllarca bu milletin yakasından düşmemiştir. Hep işlere karşı çıkıyorlar. Çünkü yapılan işlere onların hayalleri bile erişemiyor.

"Sanıyorlar ki seçimden sonra onlara gün doğacak"

Savunma sanayiinde önemli hamleler yapıyoruz. Eskişehir bu konuda önemli bir merkez. İnşallah uçaklarımızın, otomobillerimizin motorlarını yapacağız. Ya yalan ya yanlış ithamlarla önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Ellerinden gelse Türkiye’yi yeniden siyasette kişiliksiz, ekonomide 70 sente muhtaç, savunma sanayiinde dışa bağımlı hale getirecekler ama bu millet buna izin vermeyecek. Ülkemize ve milletimize şaşı bakan kim varsa hep birlikte seçime odaklandı. Sanıyorlar ki seçimden sonra onlara gün doğacak.

"Eski stadyumun yerine yapılan millet bahçesi bu yıl bitiyor"

Son 17 yılda Eskişehir’e 22 katrilyon lira yatırım yaptık. Şehrimize 33 bin kapasiteli bir stadyum kazandırdık. Belediye başkanı Eskişehirspor’a bile zerre kadar sahip çıkmıyor. Bir zamanlar “es es” diye inleyen spor kulübünün desteğe ihtiyacı var. Halkıyla bütünleşemeyen belediyecilik olmaz. Eski stadyumun yerine yapılan millet bahçesi bu yıl bitiyor. Bir millet bahçesi, yanına da millet kıraathanesi kuracağız. Kılıçdaroğlu sabah akşam yalan konuşuyor. Dürüst bir ifadesi yok, gelin şu Eskişehir’in kaderini değiştirelim.

"Bay Kemal Hatay için yalan söyledi"

Birilerinin yeniden açamazlar dediği, yıllık 150 bin kişinin ziyaret ettiği Cumhuriyet Tarihi Müzesi’nin restorasyonunu tamamladık, hizmete sunuyoruz. Eskişehir’e 9 baraj ve 8 gölet inşa ettik. Bay Kemal Hatay için yalan söyledi. 7 baraj var, bunun 6'sını biz yaptık. Ama adam yalancı. Aynı şey Eskişehir için de geçerli, barajlar ortada. Bunun için de 'yalan' de. Bir sıçrarsın, iki sıçrarsın, aynen Man Adaları'nda olduğu gibi orada da yargıya düşersin. İnşa ettiğimiz 26 sulama tesisiyle Eskişehir’de 105 bin dekar araziyi sulamaya açtık. 1,6 milyar tutarında Eskişehirli çiftçilerimize tarımsal destek verdik.

"Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Tez Merkezi kuruyoruz"

Anadolu Üniversitesi bünyesinde Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Tez Merkezi kuruyoruz. Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi’nin 1,5 katrilyon lira civarında bir katkı sağlamasını bekliyoruz. Türkiye'nin ilk 2 bin beygir gücündeki helikopter motoru TUSAŞ'a teslim edildi, 236 adet üretilerek helikopterlerimizde kullanılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anadolu Üniversitesi bünyesinde Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi kuruyoruz.https://t.co/zeCP5mdooy pic.twitter.com/apknDxmdF8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Mart 2019

"Yeni Zelanda’daki katilin kinini, nefretini kustuğunu anlamazlar"

Bunlar bizim Balkanlar ile, Kafkasya ile, Orta Asya ile, Afrika ile niçin ilgilendiğimizi bilmezler. Büyük resmi göremedikleri için Yeni Zelanda’daki katilin kinini, nefretini kustuğunu anlamazlar. Biz beka meselesi dediğimizde Bay Kemal “böyle bir sorun mu var” diyor. Biz Suriye’de terör koridorunda kimlerle savaştık? Bizim bekamıza saldıranlarla savaşmadık mı? Cudi’de, Kandil’de kimlerle savaştık? Bu ülkenin istikbaline göz dikenlere değil mi? Bu bir beka meselesi.

Kaynak: TRT Haber