Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan çocuklara ve gençlere 'Sıfır Atık' çağrısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocuklara ve gençlere, "Sıfır Atık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya miras kalacak" ifadeleriyle seslendi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "Sıfır Atık" konusunda yapılan etkinliklerin yer aldığı videolu paylaşımda bulundu.
Çocuklara ve gençlere "Sıfır Atık" konusunda mesajlar veren Emine Erdoğan, şunları ifade etti:
"Çocuklarımıza ve gençlerimize sesleniyorum; toprağı 'sadık yari' olarak gören, ağaç kesmeyi baş kesmekle aynı tutan bir medeniyetin mirasçıları olduğunuzu unutmayın. Sıfır Atık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya miras kalacak."
Etiketler: Emine Erdoğan Sıfır Atık
Son Haberler
- 14:31
- 14:42
- 14:30
- 14:06
- 13:52
Sıradaki Haber
Bakan Akar Suriye sınır hattında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz