Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 12:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahraman komandoların türküsü içleri ısıttı
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, dağların zirvesinde vatan nöbeti tutan kahraman komandoların ateş başında türkü söylediği anları paylaştı.
Görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) paylaştı.
"Korkusuzdur dağların Efesi, titretir düşmanı Komandonun sesi!" mesajıyla paylaşılan görüntüde, kahraman Mehmetçik dağların zirvesinde vatan nöbeti tutuyor.
Bakanlık paylaşımında şu mesajlara yer verdi:
"Vatan, millet ve bayrak aşkıyla dağların zirvesini mesken tutan Kahraman Komandolarımız, soğuk bir kış gecesinde ateşin başında toplanarak dinleyenin içini ısıtacak türküler söylüyor. Var olsun yiğitlerimiz."
Etiketler: Komando Milli Savunma Bakanlığı
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