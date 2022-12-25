Görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) paylaştı.

"Korkusuzdur dağların Efesi, titretir düşmanı Komandonun sesi!" mesajıyla paylaşılan görüntüde, kahraman Mehmetçik dağların zirvesinde vatan nöbeti tutuyor.

Bakanlık paylaşımında şu mesajlara yer verdi:

"Vatan, millet ve bayrak aşkıyla dağların zirvesini mesken tutan Kahraman Komandolarımız, soğuk bir kış gecesinde ateşin başında toplanarak dinleyenin içini ısıtacak türküler söylüyor. Var olsun yiğitlerimiz."