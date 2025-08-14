Açık 32ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 14.08.2025 10:51

Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 24'üncü yıl dönümünü kutladı. Emine Erdoğan, "Bugüne kadar elde edilen başarıların gururunu yaşarken, yarınlara umutla bakıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde nice yıllar diliyorum" ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Umudun, geleceğin ve icraatın adı olan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde, bugüne kadar elde edilen başarıların gururunu yaşarken, yarınlara umutla bakıyoruz. Her yeni yaş, daha güçlü bir Türkiye için attığımız adımların devamı olsun. AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, birlik ve beraberlik içinde nice yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisinin bugüne kadar katıldıkları çeşitli programlarda çekilmiş çok sayıda fotoğraf karesi yer aldı.

 

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor" ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan AK Parti
Sıradaki Haber
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:09
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
11:02
Gazze'de 4 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
10:56
Tavuk eti üretimi haziranda yıllık bazda yüzde 13,9 arttı
10:53
Tarım ÜFE temmuzda aylık bazda yüzde 5,66 azaldı
10:39
Yunanistan'da Filistin destekçileri, Pire Limanı'nda İsraillileri taşıyan gemiyi protesto etti
10:29
Marmara'da müsilaja sıkı takip: 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
23 yılda savunma sanayiinde tarihi adımlar
23 yılda savunma sanayiinde tarihi adımlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ