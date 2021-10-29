Emine Erdoğan kutlama mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bu büyük mirası, birlik ve beraberlik ruhuyla, büyüyen bir Türkiye olarak geleceğe taşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.