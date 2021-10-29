Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Emine Erdoğan kutlama mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımında, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bu büyük mirası, birlik ve beraberlik ruhuyla, büyüyen bir Türkiye olarak geleceğe taşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
#29Ekim pic.twitter.com/kUmfufylVg— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 29, 2021
Etiketler: Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan
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