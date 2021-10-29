Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bir üye seçilecek
Hakimler ve Savcılar Kurulu'na, yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından bir üye seçilecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) üye seçimine ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, adaylar başvurularını 1 Kasım'dan 5 Kasım saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığı Genel Evrak Birimi'ne şahsen ya da posta yoluyla yapabilecek.
Etiketler: HSK TBMM Resmi Gazete
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