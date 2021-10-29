Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) üye seçimine ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, adaylar başvurularını 1 Kasım'dan 5 Kasım saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığı Genel Evrak Birimi'ne şahsen ya da posta yoluyla yapabilecek.