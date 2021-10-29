Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 14:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütü PKK/YPG mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Pençe Operasyonları Terörle Mücadele
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