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TRT Haber 14.08.2024 10:24

Emine Erdoğan'dan 23. yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yıllar geçtikçe köklerini daha da derinlere salan AK Parti, milletimizin güveni ve desteğiyle yeni yaşına merhaba diyor" dedi.

Emine Erdoğan'dan 23. yıl mesajı

Emine Erdoğan, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.

AK Parti'nin yıllar geçtikçe köklerini daha da derinlere saldığını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Yıllar geçtikçe köklerini daha da derinlere salan AK Parti, milletimizin güveni ve desteğiyle yeni yaşına merhaba diyor. Geçmişten aldığı güçle, geleceğe umutla bakan bu büyük yürüyüş, ülkemizin aydınlık yarınlarına emin adımlarla devam ediyor. AK Parti’nin 23’üncü yaşı, birlik ve beraberliğimizin simgesi olsun. Nice yıllara.

 

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