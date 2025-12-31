Çok Bulutlu 0.9ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 31.12.2025 13:05

Emine Erdoğan'da yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2026 yılına ilişkin paylaştığı mesajında "Birlik ve beraberlik içinde dayanışmamızı koruduğumuz, umudumuzun eksilmediği, huzurlu bir yıl temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan NSosyal hesabından yeni yıl mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde dayanışmamızı koruduğumuz, umudumuzun eksilmediği, huzurlu bir yıl temenni ediyorum. Bütün mazlum coğrafyalarda zulümlerin son bulduğu; barışın, mutluluğun, refahın hâkim olduğu bir 2026’da buluşmak dileğiyle."

Ayrıca paylaşımda yer alan videoda, Emine Erdoğan'ın Türkiye ve dünyada katıldığı programlardan kesitlere yer verildi.

Emine Erdoğan
