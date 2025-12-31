SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
ÇOCUK
PODCAST
HAVA DURUMU
TRT'DEN HABERLER
HAVA UYARILARI
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
TRT ARŞİV
1ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Gündem
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
31.12.2025 13:00
, 31.12.2025 12:58
SON GÜNCELLEME
31.12.2025 12:58
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılında kamuda 1573 engelli vatandaşı daha istihdam edeceklerini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Engelliler
İstihdam
Mahinur Özdemir Göktaş
Sıradaki Haber
TİKA 2025'te 2 milyonu aşkın kişiye dokundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:25
Ankara’da vatandaşlar su kesintilerine çözüm istiyor
13:18
Duran: “Terörsüz Türkiye” ile güven ve istikrar iklimini daha da güçlendireceğiz
13:18
Uzay Limanı Projesi Türkiye'nin 'uzay vatan' stratejisine güç katacak
12:40
İstanbul için karla karışık yağmur ve don uyarısı
12:35
Karayollarından sürücülere önemli uyarılar
12:35
Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde saldırılarını artırıyor
Konya'da obruk tehlikesine karşı AB destekli proje
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
TİKA 2025'te 2 milyonu aşkın kişiye dokundu
Somali'ye kurulacak uzay limanının ayrıntıları belli oldu
Uzay Limanı Projesi Türkiye'nin 'uzay vatan' stratejisine güç katacak