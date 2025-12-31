Çok Bulutlu 1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 31.12.2025 13:00

Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılında kamuda 1573 engelli vatandaşı daha istihdam edeceklerini açıkladı.

Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek

Ayrıntılar geliyor...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelliler İstihdam Mahinur Özdemir Göktaş
