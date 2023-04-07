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Gündem
AA 07.04.2023 17:32

Emine Erdoğan'a hayalini anlatan depremzede Sude'ye doğum günü sürprizi

Hatay ziyaretinde tanıştığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a doğum günü hayalini anlatan 16 yaşındaki Sude Tüylü için sürpriz kutlama yapıldı.

Emine Erdoğan, Hatay konteyner kente yaptığı ziyarette yanına gelen Sude adlı depremzede çocuğun, "6 Nisan doğum günüm, çok güzel hazırlıklar yapmıştım, tüm arkadaşlarım öldü" sözleriyle duygulandı. Sude Tüylü'nün doğum günü yaklaştığında bölgedeki ekiplerle temasa geçilerek sürpriz hazırlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı psikososyal ekiplerince dün balonlarla süslenen çadırda gerçekleştirilen kutlamaya konteyner kentte bulunan depremzede çocuklar da katıldı.

Sude için şef önlüğü olarak tasarlanan ve üzerinde "Chef Sude" yazılı pembe renkli pasta hazırlandı. Sude ve diğer depremzede çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

"Sürprizimiz, dilerim ki hayalindeki doğum gününe yaklaşmıştır"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay konteyner kent ziyaretimizde tanıştık Sude ile. Doğum günü için yaptığı hazırlıklar yarım kalmıştı ancak mutluluğundan hiçbir şey eksilmesin istedik. Sürprizimiz, dilerim ki hayalindeki doğum gününe yaklaşmıştır. Nice mutlu ve sağlıklı yıllar diliyorum güzel kızım. Gelecekte başarılı bir şef olacağına yürekten inanıyor, gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da sosyal medya hesabından Sude için hazırlanan doğum günü sürprizinin görüntülerini, "İyi ki doğdun Sude. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’den Sude kızımıza minik bir sürpriz. Tek gayemiz tüm yavrularımızın mutlu olması ve üzüntülerinin bir nebze olsun hafifletilmesi için." mesajıyla paylaştı.

Sude Tüylü, kutlama için Emine Erdoğan'a teşekkür ederek, "En mutlu günümüzde yalnız bırakmadı ve de bu depremin üzerine çok iyi geldi. Doğum günümün kutlanmayacağını sanmıştım ama bir sürpriz geldi. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sude'nin annesi Perihan ve babası Ahmet Tüylü de doğum günü sürprizi için teşekkür etti.

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Deprem Emine Erdoğan Hatay
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