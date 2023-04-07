CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınında ateş açan 4 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 6 Nisan 2023 Perşembe günü saat CHP İstanbul İl Başkanlığı Binası civarında silahla ateş edilmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda olayda kullanılan aracın A.P. adlı kişiye ait olduğu tespit edildi.

Söz konusu araç ve çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan A.P., B.Ö., A.Ö., ve F.E.E. Esenyurt'ta yakalandı.

Araçta yapılan aramada 1 adet silah ile 15 adet fişek, şüpheli F.E.E.'nin ikametinde yapılan aramada ise 3.77 gr. uyuşturucu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin ifadelerinde E.D. isimli şahsın sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiği belirtildi.

Firari şüpheli E.D.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.