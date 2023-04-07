Parçalı Bulutlu 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.04.2023 17:22

CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınında ateş açan 4 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınında ateş açan 4 şüpheli yakalandı, 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınında ateş açan 4 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 6 Nisan 2023 Perşembe günü saat CHP İstanbul İl Başkanlığı Binası civarında silahla ateş edilmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda olayda kullanılan aracın A.P. adlı kişiye ait olduğu tespit edildi.

Söz konusu araç ve çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan A.P., B.Ö., A.Ö., ve F.E.E. Esenyurt'ta yakalandı.

Araçta yapılan aramada 1 adet silah ile 15 adet fişek, şüpheli F.E.E.'nin ikametinde yapılan aramada ise 3.77 gr. uyuşturucu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin ifadelerinde E.D. isimli şahsın sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiği belirtildi.

Firari şüpheli E.D.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

ETİKETLER
CHP İstanbul İstanbul Valiliği
Sıradaki Haber
4 siyasi parti CHP listesinden seçime girecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:04
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da 2 Filistinliyi yaraladı
01:58
Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi
01:47
Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi kapılarını açtı
01:29
Bayburt'ta otomobil devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti
01:40
Taksim Camii'ne 'Mescid-i Aksa'ya selam olsun' mahyası
00:51
20 milyon güneş ağırlığında 'görünmez canavar' denilen yeni bir kara delik bulundu
Cezayirliler 4 yıl aradan sonra toplu iftarlarda buluşuyor
Cezayirliler 4 yıl aradan sonra toplu iftarlarda buluşuyor
FOTO FOKUS
Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi kapılarını açtı
Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi kapılarını açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ