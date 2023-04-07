DSP, seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek

Demokrat Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti'yi ziyareti sonrası açıklama yaptı.

Aksakal'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Türkiye, aynı tehditlerle, aynı kritik noktalara taşınmıştır"

AK Parti heyeti, sayın Genel Başkan Yardımcısı ve sayın Genel Başkanvekili bizleri ziyaret ettiler. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu iç ve dış gelişmeleri ve bizim Demokratik Sol Parti olarak bu gelişmelere yönelik politikalarımızın ve ilkeli duruşumuzun, dik duruşumuzun önemli bir özellik olduğunu da vurgulayarak yaşanan bu sıkıntılı dönemde DSP'nin parlamentoda da bir güç katkısı koymanın önemine de vurgu yaparak bizimle birlikte yol yürümek arzularını iletmişlerdi.

Bu hususu başkanlık kurulumuzda da genişlemesine değerlendirdik. Elbette sizler de çok yakından takip ediyorsunuz. Uzunca zamandır Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada, küresel emperyalizmin yeni bir yapılanma hevesi içerisinde olduğunu, 2002 yılında DSP iktidardan gönderilirken o dönemin Amerika Büyükelçisi Dışişleri Bakanı Rice'ın bölgemizde 22 devletin sınırlarını değiştirme niyetlerini açıkça ortaya koyması ve biz de biliyoruz ki buna karşı çıktığımız için, Bülent Ecevit tarafından Irak'ın işgaline karşı çıkıldığı için iktidardan uzaklaştırılmıştık.

Türkiye bugün geldiğimiz noktada aynı tehditlerle, aynı kritik noktalara taşınmıştır. DSP de tabii ki bu durumda önemli bir görev üstlenecektir. Çünkü DSP'nin var oluşu ve kuruluş gerekçesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, bayrağını ve Anayasasının ilk 4 maddesinde yer alan hususların sonsuza kadar korunması üzerine kurgulanmıştır.

"DSP'nin bir devlet tecrübesi vardır"

DSP, doğrultuları olan bir partidir. Bülent Ecevit de bu partiyi kurarken aynı ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüş ve 3 kez devleti yönetmiştir. DSP'nin bir devlet tecrübesi vardır.

"Erdoğan'ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk"

Bu devlet tecrübesini bugün özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ortaya çıkan manzaralara, devleti yok etmeye çalışan küresel sistemin aktörlerine karşı kararlı ve inançlı bir duruş sergileyerek gerek terörle mücadelede gerek Kıbrıs'ın iki devletli statüsünün bütün dünya tarafından tanınması yönündeki çalışmalarında gerek Rusya-Ukrayna savaşındaki Türkiye'nin kararlı ve dirayetli duruşunu sergilemesinde, Mavi Vatan'daki haklarımızın korunmasında büyük emek sarf etmiş ve bir devlet tecrübesi olan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk.

Bunun dışındaki hadiseler bizler elbette parlamentoda, o demokrasinin mabedi olan yapıda DSP'nin katkılarına ihtiyaç duyulduğunu, gündüz geldikleri zaman sizlerle paylaşmıştık. Bu saatten sonraki çalışmalardaki irade ve karar elbette ki hakim parti olarak AK Parti'nindir. Biz önerilerimizi kendileriyle paylaştık. Sonuç çıktığında artık o bilgileri de hep birlikte paylaşacağız.

"AK Parti listelerinden parlamentodaki yerimizi alacağız"

Şu kadarını paylaşabilirim. DSP hiçbir zaman magazinin konusu olmamıştır. Bizler sayılar üzerinde siyaset yapan partiler olmadık hiçbir zaman. DSP, parlamentoda temsil edilecektir dedikten sonra sayının o manada bir önemi kalmamıştır. Bizim için Türkiye önemlidir.

DSP, orada bulunacak. Biz seçimlere katılmıyoruz, AK Parti listelerinden parlamentodaki yerimizi alacağız.