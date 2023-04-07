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Gündem
TRT Haber 07.04.2023 15:11

Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 268 milyon 568 bin 419 lira tutarındaki tarımsal desteğin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ​​​​​​​Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1 milyar 268 milyon 568 bin 419 liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını belirterek, "Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı.

Buna göre, fındık alan bazlı gelir desteği olarak 845 milyon 133 bin 986 lira, yaş çay desteği olarak 379 milyon 492 bin 146 lira, hububat-bakliyat ve dane mısır desteği olarak 25 milyon 641 bin 987 lira, bombus arısı kullanım desteği olarak 18 milyon 261 bin 600 lira, damızlık ana arı desteği olarak 38 bin 700 lira ödeme yapılacak.

Fındık bazlı alan desteği, kimlik numarasına göre, bugün ve 14 Nisan'da, diğer destekler ise bugün saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak.

ETİKETLER
Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Destek Vahit Kirişci
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