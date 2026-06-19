Az Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.06.2026 21:07

Emine Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Emine Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, YKS'ye girecek tüm öğrencilere yürekten başarılar dilediğini belirtti.

Erdoğan, paylaşımında şunları söyledi:

"Sevgili gençler, unutmayın ki bir sınav insanın değerini, hayallerinin büyüklüğünü ya da gelecekte başarabileceklerini belirlemez. Sizler, gösterdiğiniz azim ve gayretle zaten takdiri hak ettiniz. Bu süreçte duaları ve fedakarlıklarıyla evlatlarının yanında olan kıymetli ailelerimize, bilgi ve tecrübeleriyle gençlerimizin yoluna ışık tutan değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim bütün öğrencilerimize zihin açıklığı, gönül huzuru ve emeklerinin karşılığını almayı nasip etsin."

ETİKETLER
Emine Erdoğan ÖSYM YKS
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan "Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Türkiye’yiz" paylaşımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
21:34
İletişim Başkanı Duran, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
21:05
WP: ABD istihbaratı, Netanyahu'nun ABD-İran barış çabalarını baltalayabileceği konusunda uyarı yaptı
20:51
Bakan Bolat: İtalya ile aramızdaki ikili ticaret hacmi yaklaşık 30 milyar dolar seviyesinde
20:29
BM: Hizbullah ile İsrail arasındaki ateşkes haberlerini memnuniyetle karşılıyoruz
20:41
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan "Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Türkiye’yiz" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı
FOTO FOKUS
İçişleri Bakanlığından Bizim Çocuklara destek klibi
İçişleri Bakanlığından Bizim Çocuklara destek klibi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ