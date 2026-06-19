Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfının "Kursiyer ve Mezuniyet Buluşması"na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Onursal Başkanı olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfınca, deprem bölgesinde yürütülen "Eğitim ve Meslek Atölyeleri" kapsamında İstanbul'da düzenlenen "Kursiyer ve Mezuniyet Buluşması" programına katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfının 6 Şubat depremlerinin ardından sahada büyük bir özveriyle çalıştığını, sadece anlık ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp hayatı hızla onaracak kalıcı çözümler ürettiklerini söyledi.

Vakfın ayrıca sürdürülebilir bir iyileşmenin ancak eğitimle, üretimle ve nitelikli istihdamla mümkün olduğu inancıyla hareket ettiğini dile getiren Erdoğan, vakfın Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOKİ ve AFAD işbirliğiyle "İşim Gücüm Olsun Projesi"ni hayata geçirdiğini anlattı.

Emine Erdoğan, "Vakıf, 2023 yılında, konteyner kentlerde 6 tekstil ve 1 kuaför atölyesi kurarak işe başladı. Bugün ise depremden etkilenen 11 ilimizin tamamında faaliyet gösteren 17 tekstil ve 15 kuaför atölyesiyle birlikte toplam 32 atölyemiz kadınlarımıza eğitim vermeyi sürdürüyor." diye konuştu.

Her bir atölyede hayata yeniden tutunmanın, hayalleri gerçeğe dönüştürmenin hikayeleri yazıldığını kaydeden Erdoğan, yaklaşık 7 aylık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerlerin ustalık belgesi almaya hak kazandığını aktardı.

Erdoğan, bugünkü programda, gayretli bir şekilde derslerini tamamlayan kursiyerlerin belgelerini takdim edeceklerini belirterek, projeye destek veren bakanlıklara, kuruluşlara ve vakfın eğitmenlerine teşekkür etti.

Programdan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile vakıf arasında işbirliği protokolü imzalandığı bilgisini aldığını, mezunların "İş Gücü Uyum Programı" kapsamında istihdam edileceğini öğrendiğini bildiren Erdoğan, "Mezunlar, bir yandan kamu yararına üretim yaparak gelir kazanacak, diğer yandan mesleki becerilerini geliştirmeye devam edecekler. Bununla birlikte program süresince İŞKUR, kursiyerlerin kalıcı istihdama kazandırılması için de çalışmalar yürütecek. Bu gelişmeyi son derece kıymetli bulduğumu ifade etmek isterim. Eğitimle başlayan bir yolculuğun, istihdamla taçlanması bu projenin ne kadar titizlikle ele alındığının göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Anka kuşu gibi doğan asrın dayanışmasına hep birlikte şahit olduk"

Emine Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek, "Asrın Felaketi"nde hayatını kaybeden 53 bin 397 kişiyi rahmetle andı.

"Allah, milletimizi bir daha böyle çetin imtihanlarla sınamasın, ülkemizi her türlü felaketten muhafaza buyursun." diyen Erdoğan, bu depremlerin tarihlerinin en ağır afetlerinden biri olarak hafızaya kazındığını söyledi.

Emine Erdoğan, bu büyük acının herkesin ruhunda tazeliğini koruduğunu bildiğini dile getirerek, "Ancak bizler, dünyanın bir imtihan yeri olduğuna iman ediyoruz. Bu nedenle, en zor zamanlarımızda dahi yeise kapılmamak ve mücadeleden vazgeçmemek inancımızın bize yüklediği bir sorumluluktur. Nitekim, hepimiz Asrın Felaketi'nin içinden Anka kuşu gibi doğan asrın dayanışmasına hep birlikte şahit olduk. Her şartta yeniden ayağa kalkabilen, yüzünü ümitle geleceğe dönen bir millet olduğumuzu bir kez daha gösterdik." diye konuştu.

Sezai Karakoç'un "Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız." dizesini hatırlatan Erdoğan, "Bugüne kadar, tarihin sert rüzgarları karşısında millet olarak dimdik durabildiysek, bunu inancımıza ve değerlerimize borçluyuz. Medeniyet tasavvurumuzda darda kalanlara kol kanat germek, toplumun bekası için çalışmak, iyilik yapmak için fırsatlar aramak bir varoluş amacıdır. Bu sayede ortaya eşine az rastlanır bir hamiyet kültürü çıkmıştır. Vakfımız da bu geleneğin güçlü bir temsilcisidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in hatırasının, hayırlarla ve insan yetiştirme gayretiyle yaşatılmasından mutluluk duyduğunu dile getirerek, Rami Kütüphanesinde 4. kez düzenlenen Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri için de vakfa teşekkür etti.

Kütüphanedeki etkinlik vesilesiyle vakfın 11 deprem ilinin tamamında okul kütüphaneleri kurup Milli Eğitim Bakanlığına teslim etmesini takdirle karşıladığını aktaran Erdoğan, gelecek yıl da bu çalışmaların devam etmesini temenni etti.

"Ne yazık ki kadın ve çocuklar, afetlerin etkilerini çoğu zaman daha ağır şekilde yaşıyor"

Emine Erdoğan, şunları belirtti:

"Afetler, sosyal ve ekonomik yaşamı sekteye uğratan, toplumsal psikolojide derin yaralar açan, uzun süreli krizlerdir. Ne yazık ki kadın ve çocuklar, afetlerin etkilerini çoğu zaman daha ağır şekilde yaşıyorlar. Afet süreçlerinde kadınların bakım yükü artıyor, eşlerini kaybetmeleri halinde evin geçimini sağlama sorumluluğu büyük oranda onların omuzlarına yükleniyor. Bu nedenle kadınların ekonomik hayata katılması, afet sonrası toparlanma döneminde büyük öneme sahiptir. Vakfımız bu bilinçle, atölyelerimizden mezun olan ve kendi iş yerlerini kurmak isteyen kardeşlerimiz için 2 yıl içinde 50 iş yerinin açılmasına destek olacak. Aile Destek Programı kapsamında, iş yerlerinin kira, tadilat, makine, ekipman ve malzeme gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında yardım edilecek. Ayrıca işletme yönetimi, dijital okuryazarlık gibi alanlarda da eğitim vererek, kadınların profesyonel bir donanım kazanmalarını sağlayacak."

Meslek eğitiminden, iş yeri açmaya uzanan bu geniş ölçekli girişimin, hem ailelerin refahına hem de bölge ekonomisinin canlanmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığına dikkati çeken Erdoğan, afet sonrasında hayatın yeniden normale dönmesinde kadınların üstlendiği kritik rolün önemini vurguladı.

"Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye"

Erdoğan, "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye" formülüne yürekten inandıklarının altını çizerek, "Kadınların aile hayatlarını desteklemenin, eğitim ve iş hayatında önlerini açmanın çok önemli üç sonucu olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan ilki ekonomik kalkınma, ikincisi toplumsal dönüşüm, üçüncüsü ise müreffeh bir gelecektir. Dolayısıyla deprem bölgesinde kurulan atölyelerimiz, meslek eğitimi vermekten çok daha büyük bir vizyonun eseridir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında kursiyerlere seslenen Erdoğan, "Sizler gerçekten çok zor günlerden geçtiniz. Ama unutmayın ki yaşadığınız acıları, kayıpları, sıkıntıları milletçe paylaştık. Birlikte gözyaşı döktüğümüz gibi, yaraları da birlikte sardık, sarmaya devam edeceğiz inşallah. Sizlerden ricam bu atölyelerde edindiğiniz bilgi ve becerilere sahip çıkmanız, öğrendiklerinizi hayatınıza ve mesleğinize yansıtmanızdır. Ben, sizin aklınıza koyduğunuz her hedefe ulaşacağınıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Erdoğan, kursiyerlere bundan sonraki hayatlarında başarı ve mutluluk diledi.

"Sen Yalnız Değilsin" tanıtım filminin izlendiği programda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da katılımcılara hitap etti.

Programda, "Senin Hikayen" adlı belgeselin gösteriminin ardından deprem bölgesindeki atölyelere katılan kursiyerler adına Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezinden Meryem Gümüş'e plaket takdim edildi.

Program protokol heyeti, kursiyerler ve kurs öğretmenlerinin de bulunduğu aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Emine Erdoğan, ayrıca Bakan Tekin ve eşi, Bakan Işıkhan ve eşi, Leyla Şahin Usta, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın eşi Nuran Fidan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve vakfın yönetim kurulu üyeleri ile birlikte "Şule Yüksel Şenler İlhamıyla" adlı sergi alanını gezdi.

Öte yandan Emine Erdoğan, NSosyal hesabından programa ilişkin paylaşımda bulundu.

Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın deprem bölgesinde kurduğu eğitim ve meslek atölyelerinden mezun olarak ustalık belgesi almaya hak kazananları tebrik eden Erdoğan, vakfın 6 Şubat depremlerinin ardından sürdürülebilir bir iyileşmenin ancak eğitim, üretim ve nitelikli istihdamla mümkün olduğu inancıyla önemli çalışmalara imza attığını belirtti.

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOKİ ve AFAD iş birliğiyle hayata geçirilen "İşim Gücüm Olsun Projesi"nin depremden etkilenen vatandaşlar adına umut ve dayanışmanın güçlü bir örneği olduğunu vurgulayarak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, 11 ilimizde faaliyette olan 32 atölyemizde, kadınlarımızın mesleki beceriler kazanarak ekonomik hayata katılmaları destekleniyor. Ayrıca vakfımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız arasında imzalanan protokolle mezun olan kursiyerlerimiz, 'İş Gücü Uyum Programı' kapsamında istihdam edilecek. Böylelikle bir yandan gelir elde ederken diğer yandan mesleki bilgi ve tecrübelerini ilerletmeyi sürdürecekler. Bu mutluluk verici gelişmenin, deprem bölgesinde yeniden kurulan hayatlara güç, yeşeren umutlara ise yeni ufuklar kazandıracağına yürekten inanıyorum. Projeye destek veren tüm bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, Şule Yüksel Şenler Vakfımıza ve kıymetli eğitmenlerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum."