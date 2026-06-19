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Gündem
AA 19.06.2026 15:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştireceği Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesiminde incelemelerde bulundu.

Hattın Halkalı istasyonundan Kayaşehir istasyonuna kadar gazetecilerle yolculuk yapan Erdoğan, burada gazetecilere açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın 110 kilometre hıza ulaştığını, kaç istasyon geçildiğinin farkına bile varılmadığını belirterek, "Kaliteyse kalite, huzur... Şu anda gerçekten bu metromuz modern bir anlayışın tezahürü oldu. Modern bir anlayışı İstanbul'a kazandırmak, gerçekten bütün ilgili arkadaşlarımın bu konudaki ortaya koyduğu bu eserle biz de iftihar ediyoruz. Allah yar yardımcımız olsun. İstanbul'a bu yakışır, Türkiye'ye bu yakışır, milletimize bu yakışır. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 31 Temmuz'a kadar ücretsiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak

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