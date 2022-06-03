"Sıfır Atık Projesi"ne kardeş proje talebi, geri dönüşüm konusunda kırsaldaki çocukların da bilgilendirilmesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya Ortak Evimiz" yazarlarının çevreye ilişkin önerilerini dinledi.

Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan kitapta, 28 çevre gönüllüsünün yazıları yer aldı.

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Kitabın tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Emine Erdoğan, tanıtım toplantısının ardından yazarlarla bir araya geldi.

"Kırsaldaki çocuklar için MEB ile çalışma yapıyoruz"

Amasya'dan gelen tohum girişimcisi Ayten Çöl, sıfır atık konusunda sadece şehirlerde değil kırsalda da özellikle çocukların bilgilendirilmesini önerdi.

Emine Erdoğan da, Milli Eğitim Bakanlığı ile bunun çalışmasını yaptıklarını söyledi.

"Sıfır Atık"a kardeş proje önerisi

Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli de, "Sıfır Atık"a kardeş proje talebinde bulundu.

İçine suyu da alan, tarımı içeren yeni bir proje önerdi. Pasinli, adının "Sağlıklı Toprak Hareketi" olabileceğini söyledi.

Emine Erdoğan da, Pasinli'ye teşekkür etti, "İnşallah, hep birlikte oturup toplantı yapalım, bunları konuşalım" dedi.

Kars Kuzey Doğa Derneği Kurucu Başkanı Çağan Şekercioğlu, çok sayıda kuş türünün barındığı Kars'taki Kuyucuk Gölü'nü kurtarma hikayesini anlattı.

Şekercioğlu, yaptıkları çalışmalarla gölü yeniden eski haline getireceklerini kaydetti.

