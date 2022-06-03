Mısır'ın Şarm El Şeyh kentindeki İslam Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık toplantılarının ikinci gününde bankanın yıllık raporu, finansal tabloları ve genel sermayesi ele alındı.

Küresel ekonomide yaşanan sorunlar ve jeopolitik gerginliklerin neden olduğu yüksek emtia fiyatları değerlendirildi.

Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantının ardından Katarlı mevkidaşı Al-Kuwari ile bir araya geldi.

Bakan Nebati, görüşmeye dair açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Ülkelerimiz arasındaki yakın temasın ve tesis edilen istişare mekanizmalarının sürdürülmesi, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesi hususlarında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Akabinde, küresel ekonomide yaşanan sorunlar, jeopolitik gerginliklerin neden olduğu yüksek emtia fiyatları gibi başlıkları değerlendirerek ortak gündemimizde yer alan konuları detaylı bir şekilde ele aldık."