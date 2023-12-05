Puslu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 05.12.2023 10:52

Emine Erdoğan Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 89. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 89. yılını kutladı.

Emine Erdoğan Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 89. yılını kutladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Emine Erdoğan Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 89. yılını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

 

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Binlerce yıllık tecrübenin, irfanın ve Anadolu ruhunun taşıyıcısı Türk kadınının, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında da öncü olacağına yürekten inanıyorum. Tarihimizin dönüm noktalarından, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 89. yılını kutluyor, tüm kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Günü'nü tebrik ediyorum."

ETİKETLER
Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Türk yapımı savaş gemileri için yeni rota Malezya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:40
Türk yapımı savaş gemileri için yeni rota Malezya
11:36
Balıkesir'de PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
11:32
Tarımda yoğun kimyasal kullanımı toprağa zarar veriyor
11:31
İran: Bölgede ABD güçlerine yapılan saldırılar ve Husilerin eylemleriyle ilgimiz yok
11:28
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 15 bin 899'a yükseldi
11:23
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1'i terörist 6 kişi yakalandı
New York'ta göçmen sorunu devam ediyor
New York'ta göçmen sorunu devam ediyor
FOTO FOKUS
Yasaklı ırk köpek, kadına ve kucağındaki köpeğe böyle saldırdı
Yasaklı ırk köpek, kadına ve kucağındaki köpeğe böyle saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ