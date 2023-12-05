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Gündem
TRT Haber 05.12.2023 09:37

Bakan Işıkhan: Deprem bölgesinde sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresi uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Afet bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız için sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresi 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldı" açıklamasını yaptı.

Bakan Işıkhan: Deprem bölgesinde sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresi uzatıldı

Bakan Işıkhan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşların sıkıntılarını gidermenin, yaşamlarını daha kolay hale getirmenin en önemli gündem maddelerinden olduğunu belirterek, sağlığa erişimde yapılan uygulamalara ilişkin açıklama yaptı.

Işıkhan, afet bölgesinde yaşayan vatandaşlar için sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresinin 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde:

"Kurumla sözleşmeli sağlık sunucularına müracaat edilmesi ve doğal afet provizyonu alınması halinde Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden “ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi, tıbbi malzeme, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı alınmayacaktır.

Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında (eczaneler/merkezler) zorunlu statik IP uygulaması kaldırıldı."

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Deprem Vedat Işıkhan
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