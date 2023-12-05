TikTok'tan çocuk istismarına 13 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Terörün bütün uzantılarını vatanımızdan kazıyıp atacağız"

Yapılan tüm operasyonlarda 502 terörist etkisiz hale getirildi. 53'ü ölü, 363'ü sağ, 4'ü yaralı, 82'si teslim… 3583 şüpheli gözaltına alınırken, 770'i tutuklandı, 684'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Türkiye Yüzyılı'nda teröre ve terörizme karşı mücadele vizyonunun esası, bitme ve tükenme noktasına gelen terörü, ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamen çıkarmaktır. Temel stratejimiz, terörizme karşı topyekûn bir mücadeleyi kurumsallaştırmaktır. İnşallah bu azim ve kararlılıkla terörün bütün uzantılarını vatanımızdan kazıyıp atacağız.

"FETÖ'ye yönelik son 6 ayda 2 bin 839 operasyon yapıldı"

Devletimizin ve milletimizin içine haince sızan FETÖ'yle mücadelemiz de kararlılıkla devam ediyor. Hangi kılığa girerlerse girsinler, bu ihanet örgütünün tüm üyelerini de adalete teslim etmekte kararlıyız. Bu kapsamda, FETÖ'ye yönelik son 6 ayda 2 bin 839 operasyon yapıldı. 4 bin 482 şüpheli gözaltına alındı, 994'ü tutuklanırken, 933'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

"DEAŞ'lı 98 terörist etkisiz hale getirildi"

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 728 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sonucunda 98 terörist etkisiz hale getirildi. 1254 şüpheli gözaltına alınırken, 317'si tutuklandı, 255'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sol terör örgütlerine yönelik 200 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi, 404 şüpheli gözaltına alınırken, 31'i tutuklandı, 86'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

37 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirilen bu hainlerin 3'ü kırmızı, 1'i yeşil, 10'u turuncu ve 23'ü gri kategoride olmak üzere toplam 37'si sözde üst düzey teröristti.

"NARVAS projesi kapsamında 9675 ihbar alındı"

NARVAS, vatandaşlarımız tarafından yapılan ihbarların analiz edilmesine, analize dayalı yoğunluk haritalarının oluşturulmasına, suçluların tespiti ve yakalanmasına yer ve zaman odaklı mücadele planları ve stratejileri hazırlanmasına imkan sağlayan bir yazılım projesi. Biz NARVAS'la bütün ihbarları doğru kabul ediyor, işlem başlatıyoruz. İhbarlar yoğun olarak nereden yapılıyorsa kolluk kuvvetlerimiz o bölgede yoğunlaşıyor. Hangi saatlerde, hangi sokak başında, hangi noktada uyuşturucu satışı yapılıyor en ücra yerleri dahi tespit edip suçluları yakalıyoruz.

Proje ile suç haritaları hazırlayarak riskli bölgeleri tespit ediyor, NARKO ALAN bölgeleri oluşturuyoruz. NARVAS projesi kapsamında 30 büyükşehrimizde sadece kasım ayı itibarıyla narkotik konuşu 9675 ihbar alındı. Bunun 3 bin 945'i sadece İstanbul'da. Yine aynı dönemde NARVAS uygulaması kapsamında 59 bin şahıs sorgulandı. 124 şahsa narkotik suçları kapsamında işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 503 şahıs da bu çalışmada yakalandı. NARVAS projemizi 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 81 ilimizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

"Gölge gibi takiplerindeyiz"

Uyuşturucuyla mücadele, takdir edersiniz ki sadece kolluk güçleriyle verilecek bir mücadele değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi bu konuda milletin ve devletin el ele vermesi gerekmektedir. Kararlıyız, Türkiye, küresel uyuşturucu dayatmasına ve kuşatmasına teslim olmadı, olmayacaktır. Milletimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine hayatı zehretmeye kararlıyız. Sokak satıcısından zehir tacirine kadar ulusal, uluslararası hangi büyüklükte olursa olsun gölge gibi takiplerindeyiz.

"Uyuşturucuya yönelik toplam 132 bin 537 operasyon düzenledik"

Gerçekleştirdiğimiz ve inşallah gerçekleştireceğimiz operasyonlarla hepsinin bir bir tepelerine çöküp nefeslerini kesip adalete teslim etmeye kararlıyız. Uyuşturucuyla mücadele bu kararlılığımızı gösteren rakamları paylaşmak istiyorum. Son 180 günde uyuşturucuya yönelik toplam 132 bin 537 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar sonucu 15 bin 280 kişi tutuklandı, 6 bin 143 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

"Ülkemizde toplam 4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmen bulunuyor"

Sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın en önemli küresel sorunlarının başında düzensiz göç geliyor. Ülke olarak biz de bu konudaki mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sizlerle daha önceki basın toplantımızda olduğu gibi öncelikli olarak ülkemizdeki düzenli göçmen sayılarını paylaşmak istiyorum. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı, 3 milyon 237 bin 585, ikamet izni ile kalanlar 1 milyon 113 bin 761, uluslararası koruma kapsamında kalanlar 262 bin 638. Yani ülkemizde toplam 4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmen bulunuyor.

"Göçmen kaçakçılığına yönelik 3 bin 801 operasyon yapıldı"

Mücadele alanımızı ise defaatle belirttiğimiz gibi düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri oluşturuyor. Son 180 günde Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 3 bin 801 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sonucu 6 bin 108 kişi gözaltına alınırken bunların 2 bin 110'u tutuklandı. 799'u hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlar sonucu 173 bin 550 düzensiz göçmen yakalandı. Hudut birliklerimizin çalışmaları sonucu sınırdan geçmeye çalışan 106 bin kaçak göçmenin geçişi engellendi. İstikrarlı şekilde sürdürdüğümüz baskı sonucunda aynı dönemde vize, vize muafiyeti veya ikamet ihlalinde olan 187 bin 479 yabancı da ülkemizden ayrıldı.

"Düzensiz göçmen sayısı giderek daha da azalan bir grafik çizecek"

Türkiye Yüzyılı'ndaki göç yönetimimizin esasını, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele oluşturuyor. Bir taraftan ülkemiz sınırları içinde ve sınır hattımızda mücadelemizi verirken, düzensiz göçü de kaynağında önleme noktasında adım atıyoruz. Komşu ve muhatap ülkelerin bakanlarıyla görüşüyoruz. Etkin ve kararlı bir diplomasi yürüterek işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Hudut birliklerimizin başarılı çalışmaları, gerçekleştirdiğimiz operasyonlar, ikamet izni bitenlerin ülkelerine dönme zorunluluğu hissetmeleri ve sayıları artan mobil göç noktası araçlarıyla ülkemizdeki düzensiz göçmen sayısı inşallah giderek daha da azalan bir grafik çizecek. Bu mücadeleyi sürdürürken inancımız da medeniyet değerlerimiz de milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına asla müsaade etmeyeceğiz.

"555 bin 771 sosyal medya hesabında çalışma yaptık"

Teknolojinin hızla geliştiği, iletişim araçlarının çeşitlendiği, internet kullanımının toplumun neredeyse tamamına ulaştığı, dijital çağ olarak ifade edilen bir zaman dilimindeyiz. Bu gelişmeler ve yenilikler hayatımızı kolaylaştırdığı gibi siber suçlar, bilişim hukuku gibi kavramları hayatımızın merkezine soktu. Bu alanda da milletimizin hakkını korumak görevlerimizin başında geliyor. Sanal dünyada işlenen ve işlenmek istenen suçlara yönelik güvenlik güçlerimiz siber vatanda da mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda, son 180 gün içinde terör, bilişim sistemleri, ödeme sistemleri, yasa dışı bahis ve çocuk istismarı konularında 555 bin 771 sosyal medya hesabında çalışma yaptık. Bu hesapların 266 bin 93'ünün terörle iltisaklı olduğunu gördük. Tespit edilen 11 bin 78 şahsın 1185'i gözaltına alındı, 92'si tutuklandı.

Bilişim sistemleri, ödeme sistemleri ve yasa dışı bahis konularında ise toplam 687 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 2 bin 372 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 898'i tutuklandı. Çocuk istismarı konusunda ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çevrim içi çocuk istismarı suçlarına yönelik son 6 ayda 431 operasyon düzenlendi ve 66 kişi tutuklandı.

"612 hesapla ilgili gerekli işlemler devam ediyor"

Altını çizmek istediğim bir başka konu ise TikTok ile ilgili. Bu platformda müstehcen içerikler oluşturan, bu görüntülerle canlı yayın vasıtasıyla gelir sağlayan, çevrim içi çocuk istismarı barındıran içerikler üreten ve paylaşan hesap yöneticileri hakkında da işlem yapıyoruz. Bu kapsamında son 6 ayda bu tür içeriklere sahip 1332 hesap yöneticisinden 13'ü tutuklandı, 48'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 14 şahsın ise sınır dışı işlemleri başlatıldı. Tespiti yapılan ve ilgili birimlerimize gönderilen 612 hesapla ilgili gerekli işlemler devam ediyor.

"Kaçakçılara yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor"

Mücadele ettiğimiz suç alanlarında en hassas noktalardan biri de kaçakçılık. Elektronik eşyadan tütün ve alkole, tarihi eserden akaryakıta birçok başlıkta kaçakçılara yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Medeniyetler beşiği bu ülkenin tarihi eserlerini, değerlerini kaçırmaya çalışanlara ve bunun üzerinden rant elde etmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz.

Kaçakçılıkla ve kaçakçılarla mücadele etmek, kayıt dışı ticaretin önüne geçmektedir. Bu amaçla, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 14 bin 268 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar soncunda 284 şahıs tutuklanırken 427 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlara aralıksız devam ettiğimiz bir başka alan ise tefeciler. Halkımızı sömüren bu kişilere de asla göz açtırmayacağız. Bu kapsamda son 180 günde tefecilere yönelik 352 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar sonucu 857 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların125'i tutuklandı, 148'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Hayvanlara şiddet

Hayvanlara yönelik işlenen suçlara, onların üzerinde bahis oynatılmasına müsaade etmiyoruz. Son 180 günde hayvanlara yönelik işlenen suç ve kabahatler konusunda 1061 olaya müdahale ettik. 1050 şüpheli hakkında işlem yaptık, toplam 4 milyon 200 bin lira ceza kestik.

"Bugün itibarıyla aktif olan elektronik kelepçe sayısı 727'dir"

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele, huzur ve güvenlik çalışma alanlarımızın başında geliyor. Kültürümüzde de değerlerimizde de yeri olmayan kadına şiddetin önlenmesi noktasında elektronik kelepçe sistemi ile anlık izleme kapasitemizi 1500'e çıkardık. Bugün itibarıyla aktif olan elektronik kelepçe sayısı 727'dir. Yine büyük önem verdiğimiz KADES mobil uygulamasını 5 milyon 847 bin 414 vatandaşımız indirdi. Şu ana kadar KADES uygulaması üzerinden 968 bin 744 ihbar aldık. Bu ihbarların tamamına kısa bir süre içerisinde güvenlik ekiplerimiz müdahalede bulundu.

"Kadına şiddete yönelik toplam 98 bin 249 olay yaşandı"

Emniyet ve jandarma teşkilatımızla aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda faaliyet gösteren birim sayımız 1267'ye yükseldi. 112 bin 462 kolluk personelimize kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik eğitimler verildi. 360 bin 330 önleyici tedbir kararı, 33 bin 951 koruyucu tedbir kararı alındı.

Son 180 günde ise kadına şiddete yönelik toplam maalesef 98 bin 249 olay yaşandı. Bu olaylarda maalesef 151 kadın hayatını kaybetti. Toplam şüpheli sayısı 140, açıklama birden fazla kadın cinayeti işleyen şüpheli olduğu için 140. Bunlardan 99'u tutuklandı, 38 şüpheli ise intihar etti. Henüz 3 firar var, yakalama çalışmalarımız devam ediyor. Son 11 ayda ise kadına yönelik şiddet kapsamında 269 kadın maalesef hayatını kaybetti. Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi artırarak kararlılıkla sürdüreceğiz.