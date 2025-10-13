Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
Gündem
AA 13.10.2025 10:43

Emine Erdoğan: Sıfır Atık Forumu, Türkiye'nin kararlılığını dünyaya taşıyacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 17-19 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'na ilişkin, "'İnsan, Mekan, Dönüşüm' temasıyla gerçekleşecek forum, Türkiye'nin Sıfır Atık kararlılığını dünyaya taşıyacak. Döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm ve iklim krizi ile mücadele için yol haritasının belirleneceği küresel bir platf

Emine Erdoğan: Sıfır Atık Forumu, Türkiye'nin kararlılığını dünyaya taşıyacak

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, çevre ve sıfır atık konusunda dünyanın en kapsamlı buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı ve gururu içerisinde olduklarını belirtti.

İstanbul'da Sıfır Atık Vakfının ve Birleşmiş Milletler (BM) işbirliğinde 17-19 Ekim'de düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'nun, 104 ülkeden temsilcileri bir araya getirerek sürdürülebilir bir gelecek için ortak çözümler arayacağını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"'İnsan, Mekan, Dönüşüm' temasıyla gerçekleşecek forum, Türkiye'nin Sıfır Atık kararlılığını dünyaya taşıyacak. Döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm ve iklim krizi ile mücadele için yol haritasının belirleneceği küresel bir platform olacak. Fikirlerin ve umutların aynı masada birleşeceği forumun çıktılarının, 2026 BM Sıfır Atık Raporu'na temel oluşturacak olması ise bu buluşmayı hem anlamlı hem de tarihi kılıyor. İstanbul'dan yükselen bu güçlü vizyonun, dünyayı daha yaşanabilir kılacak güçlü bir dönüşüme vesile olmasını diliyorum."

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan Sıfır Atık
