Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 17:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emine Erdoğan, "direnişin sembolü" Filistinli Afifi ile telefonla görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistin'de "direnişin sembolü" olan Mariam Afifi ile telefonda görüştü. Emine Erdoğan, Filistin mücadelesinde gösterdiği güçlü duruşu sebebiyle Afifi'ye teşekkür etti.
Filistinli sanatçı Mariam Afifi, Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sırasında Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek gözaltına alınmış ve bu sırada gülümsediği fotoğrafıyla direnişin sembollerinden biri haline gelmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Afifi ile telefonda görüştü.
[Fotoğraf: AA]
Erdoğan'dan Afifi'ye Türkiye daveti
Filistin mücadelesinde gösterdiği güçlü duruş nedeniyle teşekkür eden Emine Erdoğan, "Gece, gündüz gönlümüz sizinle. Her daim dualarımızdasınız. Cesaretiniz, gücünüz tüm dünya kadınlarına örnek teşkil edecek" dedi.
Emine Erdoğan, Kudüs İbrani Üniversitesinde Müzik Bölümü'nde eğitim gören Mariam Afifi'yi Türkiye'ye davet etti.
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