Filistinli sanatçı Mariam Afifi, Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sırasında Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek gözaltına alınmış ve bu sırada gülümsediği fotoğrafıyla direnişin sembollerinden biri haline gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Afifi ile telefonda görüştü.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan'dan Afifi'ye Türkiye daveti

Filistin mücadelesinde gösterdiği güçlü duruş nedeniyle teşekkür eden Emine Erdoğan, "Gece, gündüz gönlümüz sizinle. Her daim dualarımızdasınız. Cesaretiniz, gücünüz tüm dünya kadınlarına örnek teşkil edecek" dedi.

Emine Erdoğan, Kudüs İbrani Üniversitesinde Müzik Bölümü'nde eğitim gören Mariam Afifi'yi Türkiye'ye davet etti.