Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 19:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emine Erdoğan: Çocuk istismarı insanlık dışı bir suçtur, mazereti kabul edilemez
Emine Erdoğan, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığına yönelik iddialarına, "İnsanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır. Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocuk istismarı konusuyla ilgili açıklama yaptı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır. Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum."
Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 10, 2022
Etiketler: Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Medya
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