Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz

Bakanlık'tan yapılan bir diğer açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğinin de etkin ve kararlı şekilde devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.