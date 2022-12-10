Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 17:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
16 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 16 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.
Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz
Bakanlık'tan yapılan bir diğer açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğinin de etkin ve kararlı şekilde devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada, "Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Askeri Operasyon PKK/YPG Terörle Mücadele
Son Haberler
- 17:26
- 17:11
- 17:04
- 17:01
- 16:56
Sıradaki Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4'ü FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz