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Emine Erdoğan: Çevre sorunlarımızı ortak çabayla çözebiliriz

Emine Erdoğan, İBB'nin, pet şişe karşılığında İstanbulkart'a yükleme yapılabilmesini sağlayacak Akıllı Konteyner girişiminin, dikkate değer bir proje olduğunu söyledi.

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Emine Erdoğan: Çevre sorunlarımızı ortak çabayla çözebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin pet şişe karşılığında İstanbulkart'a yükleme yapan projesi ile ilgili paylaşımda bulundu.


 

"Çevre duyarlılığı örneği olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin pet şişesi karşılığında İstanbulkart'a yükleme yapan Akıllı Konteyner girişimi katı atık yönetiminde dikkate değer bir proje." ifadelerini kullanan Erdoğan, Çevre sorunlarımızı belediyelerimizin ve vatandaşlarımızın ortak çabası ile çözebiliriz" değerlendirmesinde bulundu. 

Kaynak: TRT Haber

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