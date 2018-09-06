Emine Erdoğan: Çevre sorunlarımızı ortak çabayla çözebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin pet şişe karşılığında İstanbulkart'a yükleme yapan projesi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Çevre duyarlılığı örneği olarak @istanbulbld’nin pet şişesi karşılığında @istanbulkart’a yükleme yapan Akıllı Konteyner girişimi, katı atık yönetiminde dikkate değer bir proje. Çevre sorunlarımızı belediyelerimizin ve vatandaşlarımızın ortak çabası ile çözebiliriz. #sıfıratık — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) 6 Eylül 2018

"Çevre duyarlılığı örneği olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin pet şişesi karşılığında İstanbulkart'a yükleme yapan Akıllı Konteyner girişimi katı atık yönetiminde dikkate değer bir proje." ifadelerini kullanan Erdoğan, Çevre sorunlarımızı belediyelerimizin ve vatandaşlarımızın ortak çabası ile çözebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber