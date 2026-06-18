  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.06.2026 19:10

Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ile görüştü

Bakan Kurum, NSosyal hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, Emine Erdoğan'a, başta Sıfır Atık olmak üzere çevre politikalarına ilişkin bilgi verdiğini belirtti.

Bakan Kurum, "Ülkemizin dört bir köşesinde sürdürdüğümüz çalışmaların yanı sıra 'Daha temiz, daha yeşil bir dünya' anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni projelerimizi ve COP31 hazırlıklarımızı anlatarak istişare ettik. Saygıdeğer Hanımefendi'ye, çevre konusundaki hassasiyeti, kıymetli destekleri ve nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Emine Erdoğan Murat Kurum Sıfır Atık
Sıradaki Haber
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:17
Trump: Yaklaşan seçimlerde Netanyahu'yu büyük ihtimalle destekleyeceğim
18:40
Borsa günü hızlı yükselişle kapattı
18:25
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
18:20
İran Dışişleri: ABD, Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü
18:15
İsrail basını: Ordu, 2025'te 5 binden fazla haberi tamamen yasakladı veya içeriğine müdahale etti
19:10
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 8 ismin testi pozitif çıktı
Amasya'da Boraboy Gölü'nde yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Amasya'da Boraboy Gölü'nde yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı
FOTO FOKUS
Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'nda
Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'nda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ