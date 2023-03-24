AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"900 liralık bir artış gerçekleşmiş oldu"

Kanun teklifinde bayram ikramiyeleri, Ramazan Bayramı için 2 bin lira, Kurban Bayramı için 2 bin lira olmak üzere 1100 liralık ikramiyelerimizin her birine 900 liralık bir artış gerçekleşmiş oldu. Toplam EYT'lilerle birlikte muhtemelen 15 milyon kişiye yakın olacak.

"Türkiye'de 7 bin 500 liranın altında emekli maaşı olmayacak"

Gelirken bir arkadaşımız telefon açtı. 5 bin 500'ü artırıyorsunuz, 6 bin lira emekli maaşı alanların durumu ne olacak diye. Kamuoyunda herhalde soru işaretleri var.

Değerli kamuoyuna şunu açıklamak istiyorum. Kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşıp, sayın Cumhurbaşkanının onaylayıp Resmi Gazete'de yayımladığı andan itibaren Türkiye'de 7 bin 500 liranın altında emekli maaşı olmayacak.

Şimdi bir kısım arkadaşlar haklı olarak bir iddiada bulunuyorlar. Bizim 11 bin lira maaşımız vardı bizi niye artırmıyorsunuz. Çalışanlar, bizim şu kadar maaşımız vardı diye ifade ediyorlar. Emekli maaşı, sosyal güvenlik çatısı olan herkesi kapsıyor, 15 milyon kişiyi kapsıyor. Yani bizim asgari ücrete kanunen zam yapabilmemiz mümkün değil. Sadece emekli maaşlarıyla ilgili en düşük emekli maaşlarıyla ilgili zam yapabilmemiz mümkün.