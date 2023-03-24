Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde bugün yağış bekleniyor. Yağışların, sağanak yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) twitter hesabından beklenen yağışa yönelik yapılan uyarıda, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; Deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa’da kuvvetli; Adıyaman, Elazığ, Malatya'nın güneyi ve Şanlıurfa’nın kuzeyinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, 26 Mart Pazar günü gece saatlerine kadar yer yer devam etmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklama ayrıca, hafta sonu Bingöl, Muş ve Erzincan'da kuvvetli, Tunceli'de çok kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.