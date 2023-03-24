Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 14:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Depremzede hacı adayları kesin kayıt haklarını 2024'e erteleyebilecek
Hac için gerçekleştirilen kurada kesin kayıt hakkı elde eden depremzede hacı adayları, haklarını 2024 yılına erteleyebilecek.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2023 yılı haccı için düzenlenen kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde etmiş vatandaşlarımızdan deprem bölgesindeki 11 ilimizde ikamet eden hacı adaylarımız, arzu ettikleri takdirde kesin kayıt haklarını 2024 yılına erteleyebileceklerdir." ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Hac Diyanet İşleri Başkanlığı
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