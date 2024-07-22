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Gündem
TRT Haber 22.07.2024 12:11

Emeklilerin fark ödemesi cuma günü yapılacak

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz Cuma günü yapılacak.

Emeklilerin fark ödemesi cuma günü yapılacak
[Fotograf: AA]

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların temmuz dönemi zam farklarının cuma günü ödeneceği bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir.

Buna göre, aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;  mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara, temmuz ayı olmak ezere 1 aylık maaş farkı tutarında, ikinci grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara, temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında, üçüncü grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara, temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar liradır.

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