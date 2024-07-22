Emeklilerin fark ödemesi cuma günü yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların temmuz dönemi zam farklarının cuma günü ödeneceği bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir.

Buna göre, aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara, temmuz ayı olmak ezere 1 aylık maaş farkı tutarında, ikinci grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara, temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında, üçüncü grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara, temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar liradır.