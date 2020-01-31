Elazığ ve Malatya'da 239 bina acil yıkılacak
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ ve Malatya'da acil yıkılacak bina sayısının 239 olduğunu açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Sürsürü mahallesinde depremden hasar gördüğü için yıkım kararı alınan binaları inceledi.
Kurum, incelemenin ardından basın açıklaması yaptı.
Kurum, Elazığ ve Malatya'da toplam 573 binanın yıkıldığını söyledi.
Bakan Kurum, "Elazığ ilimizde 70 yıkık binamız, 1554 ağır hasarlı binamız, 6181 bağımsız bölüme tekabül ediyor. 1135 orta hasarlı ve 219’da acil yıkılacak binamız mevcut. Malatya’da tamamlanan ön hasar tespit çalışmaları neticesinde 503 yıkık, 4474 ağır hasarlı, 20 acil yıkılacak binamız mevcut." dedi.
Etiketler: son dakika murat kurum Çevre ve Şehircilik BakanıSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 14:37
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