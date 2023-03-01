Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bilim insanlarıyla birlikte olası bir Marmara Depremi'ne yönelik yol haritası hazırladı.

11 maddelik "İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı" Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı.

Bütçe revizyonundan mevzuat düzenlemesine, güçlendirme çalışmalarından kurulacak geçici barınma alanlarına kadar alınması gereken önlemler konuşuldu.

"Daha önceki çalışmalarımıza ve projelerimize İBB Başkanı katılmadı"

Toplantıya katılan İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, Kahramanmaraş depremlerinden önce belediyedeki deprem konulu çalışmaları hatırlattı, İmamoğlu'nu eleştirdi.

"İstanbul'un kapasitesini ve direncini arttıracak çalışmaları sunduk. Ama belediye meclisinin bu çalışmasına İBB Başkanı katılmadı. Daha sonra iki ay önce yine deprem oturumu yaptık. O toplantıya da belediye başkanı katılmadı. O saatlerde Sultanahmet'ten tweet atıyordu. Yani bu bu kadar duyarsız, bu kadar kentin en önemli sorunu burada deprem ve kentsel dönüşüm diyeceksin. Ama bu toplantıların hiçbirine katılmayacaksın, bunları dinlemeyeceksin, yok sayacaksın. Ondan sonra da buraya çıkıp yapacağız, edeceğiz diyeceksin."

"Yüzde 5,5 olan kentsel dönüşüm bütçesi 1,59'a düşürüldü"

Ekşi, İBB'nin kentsel dönüşüm bütçesinin düşürüldüğünü, daha önce söz verilen dönüşümlerin yapılmadığını da söyledi.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bugün 3. kez burada seferberlik planı açıkladı. Bir tanesinin kıyasını size söyleyeyim. Belediye Meclisi'ne geldi. Hepimizin gözünün içine baka baka Silivri Depremi'nden sonra evet dedi ben deprem ve kentsel dönüşüm afet odaklı planı açıklıyorum. Bir: İstanbul'da yapısal hasar kapsamında noktasal müdahaleleri yaparak bir yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin, 10 yılda İstanbul'daki tüm riskli bağımsız birimleri yenileyeceğim dedi. Değerli arkadaşlar şu anda KİPTAŞ'ın pafta ada parsel bazında komisyonumuza sunamadığı ama bizim takip ettiğimiz 1354 konut yapmışlar. Yani bu iş çalışarak oluyor. İBB'nin kentsel dönüşüm bütçesi AK Parti'de yüzde 5,5 iken 1,59'a düşürülmüş."

"Deprem Seferberlik Planı'nda bakanlığın 1,5 milyon konutu taşıma projesi gündeme gelmeliydi"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise dönüşümün hükumet ve yerel yönetimlerin koordineli bir şekilde çalışmasıyla mümkün olduğunu ifade etti.

"Bu merkezi ve yerel idarenin koordinasyonuyla, güçleri birleştirilerek mevcut yasalara uygun olarak hareket edilerek yapılır. Bu işin kesin altını çizdiğim şey siyaseti yoktur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız demiş ki 1,5 milyon konut buna tekabül eden buna orta hasarlı binaları da dahil etmişler ne güzel. Mesela bu toplantıda buna yönelik hiçbir atıfta bulunulmadı."

