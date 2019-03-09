Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Küçükçekmece'de esnaf ile sohbet eden İmamoğlu, daha sonra Halkalı'da Caferi vatandaşlarla bir araya geldi.

"Herkese eşit hizmet vereceğiz"

İmamoğlu, projelerini şu sözlerle anlattı:

"1 Nisan'dan sonra partizanlık bitecek. Herkese eşit hizmet vereceğiz, her ferde değer verdiğini hissettiren fedakarlığı da o yönde yapan bir büyükşehir belediyesi olacağız. İnançların temsilcilerinin bakış açılarını hissettirdikleri ve anlattıkları, bazen de biz yöneticilere haddini bildirdikleri bir masamız olacak. Orada siz kıymetli hemşehrilerimiz gibi farklı duygulara, inançlara sahip hemşehrilerimizin de temsilcileri var olacaktır. Böyle bir demokrasi masası kuracağız. Bu masayla beraber hatamızı en aza indireceğiz."

Kaynak: TRT Haber