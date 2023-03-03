İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir televizyon kanalında katıldığı programda konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı olmadığını belirten İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı diye bir mesele yok ki… Her CHP'linin adayı genel başkanıdır. Benim de adayım Genel Başkan'dır." dedi.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı iddia edilen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e mesaj verdi.

"6'lı masanın kararı önemlidir. Bu masa ayrılık masası değil, parçalanma masası değil. Bu masada hepimiz ant içtik. Altılı masadan bir eksilmemeli, iki eksilmemeli. Burada birinin gönlü kırılıyorsa onu tamir edeceğiz."

Kılıçdaroğlu ve Akşener'e seslenen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bugün bile bir araya gelmenizde mani ne? Kaygıları neden gidermiyorsunuz? Milletin güvenini emanet ettiği insanlar bir araya gelecek. Burada sorumluluk genel başkanımla başlar, sayın Akşener ile devam eder. İki siyasi partinin birlikte duruşu bize İstanbul'u kazandırmıştır. Bu iki partinin oturup düşünerek, konuşmadan uzlaşma olmaz. Kaygıları gidereceğiz."