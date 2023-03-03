Beşiktaş Kulübünün Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başlattığı "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyası kapsamında toplanan oyuncaklar ve yardım malzemelerinin yer aldığı tır, Hatay'ın İskenderun ilçesine geldi.

Yardım tırı, burada İskenderun Beşiktaşlılar Derneği yetkililerince karşılandı. Dernek yetkilileri, tırdaki malzemeleri tek tek indirdi.

"O gün o anda hıçkırıklara boğulduk"

İskenderun Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sedat Uysal, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın erteleme maçında, Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaştığı müsabakanın 4'üncü dakikası 17'nci saniyesinde duygu seli yaşandığını anımsattı.

Maçta tüm tribünlerden oyuncakların sahaya atıldığını aktaran Uysal, "İnanın o gün o anda hıçkırıklara boğulduk, çok duygulandık. Bugün de bu oyuncakları çocuklarımıza ileteceğiz. Dernek olarak bunları çadır kentlerde, konteyner kentlerde çocuklarımıza dağıtacağız. Bu organizasyonda emeği geçen herkese, tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Kendimizi hiç yalnız hissetmedik" diye konuştu.

Uysal, tırda sadece oyuncağın değil, bebek bezi, battaniye, yorgan, çarşaf, mama ve süt gibi malzemelerin de yer aldığını belirtti.

Deprem mağduru çocuklara oyuncaklar dağıtıldı

Yardım tırındaki malzemeler, daha sonra Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çocuklara dağıtıldı. Dernek yetkililerini karşılarında görünce "En büyük Beşiktaş" sloganı atan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncakları alan çocuklar, taraftara teşekkür etti.