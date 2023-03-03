Depremlerde 11 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 957 zanlının sorumlulukları tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerden 236'sı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 330 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 181 şüpheli hakkında yakalama kararı, 89 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 32'sinin hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 5 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 82 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.