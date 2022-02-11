Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 17:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ekonomide yeni destek paketi yarın açıklanacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yarın kapsamlı bir destek ve tedbir paketi açıklayacak. Pakette fiyat artışlarıyla mücadele başta olmak üzere üretim ve ihracat öncelikli desteklerin ayrıntıları yer alacak.
Ekonomi yönetimi, bir dizi destek, tedbir ve teşvik paketi açıklamaya hazırlanıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel bir sorun haline gelen enflasyon karşısında yol haritasını yarın kamuoyuna sunacak.
İşletmelere ve ihracatçılara finansal desteğin ayrıntıları netleşecek
Pakette, fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler yer alacak. Yastıkaltı altınların finansal sisteme entegrasyon modeline ilişkin ayrıntıların da açıklanması bekleniyor.
Programda, Kredi Garanti Fonu aracılığı ile işletmelere ve ihracatçılara sağlanacak finansal desteğin ayrıntıları netleşecek.
Programa iş dünyası, STK'lar ve piyasa temsilcilerinin katılması bekleniyor.
Etiketler: Nureddin Nebati Enflasyon
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