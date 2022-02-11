İstanbul'da yaşanan ilginç boşanma davasında emsal bir karara imza atıldı.

26 yıllık evli çift boşanmak için Anadolu Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Adam, karısının aşırı kıskanç olduğunu öne sürerek, aralarında duygu ve düşünce birliğinin sağlanamadığını söyledi. Bu iddiaları reddeden kadın ise kocasını sadakatsizlikle suçladı.

Evlilikleri boyunca kendisine psikolojik, duygusal ve ekonomik şiddet uyguladığını belirtti.

"Soğuk su" tazminat nedeni sayıldı

Tarafların karşılıklı suçlamalarıyla devam eden boşanma sürecinde, erkek eşine "Üstüne bir bardak su iç" manasına gelen soğuk su gönderdi.

Davaya bakan Anadolu Aile Mahkemesi ise bu eylemin ‘kadınlık gururunu rencide edici’ olarak nitelendirdi.

Tarafların boşanmasına karar verildi. Kocanın 55 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine de hükmedildi.