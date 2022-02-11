Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 16:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti.
Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.
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